Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário

Com as comemorações do seu 47º Aniversário, o Politécnico de Santarém inaugurou um novo auditório e uma nova residência para os estudantes, no Complexo Andaluz.

No âmbito das comemorações do 47º Aniversário do Politécnico de Santarém, foi inaugurado na quarta-feira, 3 de Junho, um novo auditório, na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS) no Complexo Andaluz. Foi também inaugurado o “Andaluz Living Lab”, um espaço de formação avançada, inovação e cooperação com a sociedade e mais uma residência para os estudantes do politécnico. A iniciativa juntou várias personalidades do mundo do ensino superior e autarcas do concelho.