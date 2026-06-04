Foto Galeria | 04-06-2026
Politécnico de Santarém inaugurou novo auditório e residência no seu 47º aniversário
Com as comemorações do seu 47º Aniversário, o Politécnico de Santarém inaugurou um novo auditório e uma nova residência para os estudantes, no Complexo Andaluz.
No âmbito das comemorações do 47º Aniversário do Politécnico de Santarém, foi inaugurado na quarta-feira, 3 de Junho, um novo auditório, na Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém (ESGTS) no Complexo Andaluz. Foi também inaugurado o “Andaluz Living Lab”, um espaço de formação avançada, inovação e cooperação com a sociedade e mais uma residência para os estudantes do politécnico. A iniciativa juntou várias personalidades do mundo do ensino superior e autarcas do concelho.
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