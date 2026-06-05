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Castelo e Paço dos Condes de Ourém reabrem após estragos provocados pela Depressão Kristin

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Cerimónia contou com a presença da ministra da Cultura e marcou também a inauguração de uma nova exposição dedicada à época de Camões.

O Castelo e Paço dos Condes de Ourém reabriu no dia 4 de Junho, após a conclusão das obras de recuperação dos danos provocados pela Depressão Kristin, que afectaram aquele que é um dos mais importantes monumentos do concelho. A cerimónia de reabertura contou com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assim como vários autarcas e entidades da região.
A reabertura ficou também marcada pela inauguração da exposição “Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Modas – Do 4.º Conde de Ourém a Luís Vaz de Camões”, e um momento musical protagonizado por João Barradas.

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