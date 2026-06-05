Foto Galeria | 05-06-2026
Galardões distinguiram figuras de mérito do Sobralinho
União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho entregou na noite de quinta-feira, 4 de Junho, seis galardões de mérito.
Foram entregues na noite de quinta-feira, 4 de Junho, no palácio do Sobralinho, os seis galardões de mérito evocativos das celebrações do dia da elevação do Sobralinho a vila.
João Pedro Baião recebeu o galardão de mérito autárquico; Carlos Alberto Maçarico Oliveira o galardão de mérito empresarial; João Mendes o mérito social; Octávio Santos o mérito cultural e Santiago Pereira o mérito desportivo. Este ano o galardão vila do Sobralinho foi entregue ao Centro Social para o Desenvolvimento do Sobralinho. Confira algumas das imagens da noite.
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