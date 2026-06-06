Dois ministros na inauguração da Feira Nacional de Agricultura em Santarém

A Feira Nacional de Agricultura está de regresso a Santarém, entre 6 e 14 de Junho, e este ano teve a inaugurá-la o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. Pela primeira vez, dois governantes presidiram à abertura do evento, que este ano não teve o habitual apontamento de folclore na recepção à comitiva, mas contou com os habituais campinos, cavaleiros e amazonas a fazerem uma espécie de guarda de honra no exterior do parque de exposições.

Destaque também para a série de discursos oficiais onde usaram da palavra os dois governantes, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça e Moura, que deixou vários recados ao Governo e a outros agentes políticos. Seguiu-se uma longa visita ao certame.

