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Dois ministros na inauguração da Feira Nacional de Agricultura em Santarém

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Pela primeira vez, dois governantes presidiram à abertura do evento, que decorre no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas até 14 de Junho. Presidente da CAP e do CNEMA deixou alguns recados aos titulares das pastas da Agricultura e do Ambiente.

A Feira Nacional de Agricultura está de regresso a Santarém, entre 6 e 14 de Junho, e este ano teve a inaugurá-la o ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, e a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho. Pela primeira vez, dois governantes presidiram à abertura do evento, que este ano não teve o habitual apontamento de folclore na recepção à comitiva, mas contou com os habituais campinos, cavaleiros e amazonas a fazerem uma espécie de guarda de honra no exterior do parque de exposições.
Destaque também para a série de discursos oficiais onde usaram da palavra os dois governantes, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal, Álvaro Mendonça e Moura, que deixou vários recados ao Governo e a outros agentes políticos. Seguiu-se uma longa visita ao certame.

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