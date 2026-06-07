Teatro Virgínia recebeu a 10.ª Gala do Desporto de Torres Novas

O Teatro Virgínia recebeu na sexta-feira, 5 de Junho, a 10.ª edição da Gala do Desporto de Torres Novas, numa iniciativa que distinguiu atletas, equipas, treinadores, dirigentes e clubes que se destacaram ao longo da última época desportiva no concelho. A cerimónia homenageou mais de 60 campeões nacionais, regionais e internacionais, numa noite marcada pela emoção, orgulho local e pela sentida homenagem ao dirigente Miguel Cunha, do Clube Atlético Riachense.