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Teatro Virgínia recebeu a 10.ª Gala do Desporto de Torres Novas

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Iniciativa reconheceu atletas, equipas, treinadores, dirigentes e clubes contando com a presença do atleta olímpico de marcha João Vieira.

O Teatro Virgínia recebeu na sexta-feira, 5 de Junho, a 10.ª edição da Gala do Desporto de Torres Novas, numa iniciativa que distinguiu atletas, equipas, treinadores, dirigentes e clubes que se destacaram ao longo da última época desportiva no concelho. A cerimónia homenageou mais de 60 campeões nacionais, regionais e internacionais, numa noite marcada pela emoção, orgulho local e pela sentida homenagem ao dirigente Miguel Cunha, do Clube Atlético Riachense.

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