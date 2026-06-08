Santarém atribui o maior apoio de sempre ao associativismo desportivo

A Câmara de Santarém assinou contratos-programa com dezenas de clubes e associações no âmbito dos apoios ao associativismo desportivo, que representam este ano um montante global de 690 mil euros, o maior de sempre. Isso mesmo foi destacado pelo presidente da autarquia, João Leite, e pelo vice-presidente Emanuel Campos, durante a cerimónia que decorreu no stand do município na Feira Nacional de Gastronomia. Os autarcas elogiaram o trabalho do movimento associativo, tendo o presidente da câmara destacado também o conjunto de investimentos em curso em infraestruturas desportivas no concelho. A conquista da Supertaça distrital de futebol pelo Moçarriense também foi mencionada por Emanuel Campos, para evidenciar o trabalho meritório que é desenvolvido por clubes do concelho nas diversas modalidades.