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Santarém atribui o maior apoio de sempre ao associativismo desportivo

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A Câmara de Santarém assinou contratos-programa com dezenas de clubes e associações no âmbito dos apoios ao associativismo desportivo, que representam este ano um montante global de 690 mil euros.

A Câmara de Santarém assinou contratos-programa com dezenas de clubes e associações no âmbito dos apoios ao associativismo desportivo, que representam este ano um montante global de 690 mil euros, o maior de sempre. Isso mesmo foi destacado pelo presidente da autarquia, João Leite, e pelo vice-presidente Emanuel Campos, durante a cerimónia que decorreu no stand do município na Feira Nacional de Gastronomia. Os autarcas elogiaram o trabalho do movimento associativo, tendo o presidente da câmara destacado também o conjunto de investimentos em curso em infraestruturas desportivas no concelho. A conquista da Supertaça distrital de futebol pelo Moçarriense também foi mencionada por Emanuel Campos, para evidenciar o trabalho meritório que é desenvolvido por clubes do concelho nas diversas modalidades.

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