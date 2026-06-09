Arruda dos Vinhos celebrou raízes saloias com mercado oitocentista

No último fim de semana centenas de pessoas encheram as ruas da vila em mais uma edição do mercado.

Terminou em ambiente de festa, com música e dança entre artistas, visitantes e comunidade, mais uma edição do Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos, que se realizou no último fim-de-semana. Um momento em que as gentes de Arruda exaltam o que é ser arrudense, as histórias e as raízes entre a região saloia e o ribatejo. Confira algumas das imagens do evento.

Fotos CM Arruda