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Foto Galeria | 09-06-2026

Arruda dos Vinhos celebrou raízes saloias com mercado oitocentista

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Arruda dos Vinhos celebrou raízes saloias com mercado oitocentista
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Arruda dos Vinhos celebrou raízes saloias com mercado oitocentista
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No último fim de semana centenas de pessoas encheram as ruas da vila em mais uma edição do mercado.

Terminou em ambiente de festa, com música e dança entre artistas, visitantes e comunidade, mais uma edição do Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos, que se realizou no último fim-de-semana. Um momento em que as gentes de Arruda exaltam o que é ser arrudense, as histórias e as raízes entre a região saloia e o ribatejo. Confira algumas das imagens do evento.
Fotos CM Arruda

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