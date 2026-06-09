Foto Galeria | 09-06-2026
Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes assinala 100 anos de memória e serviço
Comemorações do centenário decorreram entre 1 e 7 de Junho, com homenagens aos combatentes, cerimónias solenes, exposições e reconhecimento aos associados.
O Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes celebrou um século de existência com um programa comemorativo que juntou memória, homenagem e reconhecimento público pelo serviço prestado pelos antigos combatentes. As iniciativas decorreram nos dias 1, 3, 5 e 7 de Junho e incluíram cerimónias oficiais, exposições e momentos de evocação histórica.
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