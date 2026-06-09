Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes assinala 100 anos de memória e serviço

Comemorações do centenário decorreram entre 1 e 7 de Junho, com homenagens aos combatentes, cerimónias solenes, exposições e reconhecimento aos associados.

O Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes celebrou um século de existência com um programa comemorativo que juntou memória, homenagem e reconhecimento público pelo serviço prestado pelos antigos combatentes. As iniciativas decorreram nos dias 1, 3, 5 e 7 de Junho e incluíram cerimónias oficiais, exposições e momentos de evocação histórica.