Foto Galeria | 09-06-2026
Tomar recebeu Encontro Nacional das Escolas de Segunda Oportunidade
Encontro realizou-se no dia 9 de Junho, na Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar.
A Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar, acolheu no dia 9 de Junho, o VIII Encontro Nacional de Iniciativas e Escolas de Segunda Oportunidade (E2O Portugal), uma iniciativa que reuniu jovens, profissionais da educação, instituições e responsáveis políticos para reflevtir sobre o futuro da educação inclusiva em Portugal.
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