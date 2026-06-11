38.ª edição da Feira do Tejo já arrancou em Vila Nova da Barquinha

De 9 a 13 de Junho Vila Nova da Barquinha recebe mais uma edição da Feira do Tejo com um cartaz cheio de música, gastronomia, artesanato, cultura e desporto.

A Feira do Tejo, em Vila Nova da Barquinha, arrancou na terça-feira, 9 de Junho, e prolonga-se até dia 13, com um programa repleto de música, gastronomia, artesanato, cultura e desporto. Na inauguração oficial, o presidente da autarquia, Manuel Mourato, destacou o evento como sendo um ponto de encontro, amizade e celebração comunitária que transforma o concelho numa “terra de sorrisos”. O cartaz musical inclui nomes como David Antunes & The Midnight Band, Papillon, Festa M80 e José Cid, terminando com um espectáculo piromusical.