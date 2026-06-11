Constância assinalou o Dia de Camões com as Pomonas Camonianas

A vila de Constância celebrou na quarta-feira o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas com a XXIX edição das Pomonas Camonianas, iniciativa que animou o centro histórico com feira de antiguidades, mercado quinhentista, danças medievais e cerimónias de homenagem ao épico. O Centro Ciência Viva associou-se às celebrações com palestras, cinema imersivo no Planetário e observação noturna do asteroide (5160) Camões.