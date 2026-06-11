Foto Galeria | 11-06-2026
Luís Montenegro visita Feira Nacional da Agricultura e ouve apelos do sector
Primeiro-ministro percorreu o certame no CNEMA, em Santarém, onde contactou com expositores e escutou as preocupações de agricultores.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, visitou a 11 de Junho a Feira Nacional da Agricultura (FNA), em Santarém, percorrendo o certame e contactando com produtores e representantes do sector. Luís Montenegro ouviu várias preocupações, entre elas as transmitidas pelo presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendonça e Moura, que defendeu que o Governo deve prosseguir com reformas laborais.
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