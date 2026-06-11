Viva Mundo: um mega parque temático que promete transformar Santarém e a região

São 450 milhões de euros de investimento anunciado para criar um parque temático dedicado ao futebol nos arredores de Santarém, num terreno cedido pela Igreja Católica a um grupo de investidores portugueses e britânicos. Prevê-se a criação de perto de um milhar de postos de trabalho e mais de um milhão de visitantes por ano. A data da inauguração já está marcada: 29 de Abril de 2030.

No dia em que começou o Mundial de Futebol 2026, Santarém recebeu a apresentação pública do parque temático Viva Mundo, investimento estimado em 450 milhões de euros que, segundo os promotores privados, integra uma visão de longo prazo, associada ao Mundial de Futebol de 2030. O empreendimento vai nascer num terreno com 80 hectares nos arredores da cidade, cedido pela Paróquia de Marvila a troco de um montante não divulgado, e tem já inauguração marcada para 29 de Abril de 2030.

Os investidores principais são o português José Ferraz e o britânico Munir Samji, que terão como homem do leme na execução da obra o ex-autarca de Cascais, Carlos Carreiras - que, há mais de duas décadas, liderou a construção da fábrica de cerveja Cintra em Santarém, curiosamente não muito longe do terreno para onde está agora previsto este mega empreendimento. Prevê-se a criação de 800 a mil postos de trabalho e mais de um milhão de visitantes por ano.

