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Escolas de Vila Franca de Xira participam em iniciativa ambiental da PSP

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Cerca de mil alunos participaram nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente promovidas pela PSP de Vila Franca de Xira, no Jardim Constantino Palha. A iniciativa envolveu várias escolas e entidades parceiras em actividades de sensibilização ambiental.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP assinalou esta sexta-feira o Dia Mundial do Ambiente no Jardim Constantino Palha, em Vila Franca de Xira.
A iniciativa contou com a participação de uma dezena de escolas do concelho e cerca de mil alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo.
O objectivo foi promover a educação ambiental, incentivar a racionalização dos recursos naturais, combater a pegada ecológica e sensibilizar a comunidade para o impacto e a urgência das alterações climáticas.
Os jogos e as actividades foram dinamizados por entidades como o Oceanário, a Fundação Benfica, a Valorsul, o Canil Municipal de Vila Franca de Xira, os Bombeiros de Vila Franca de Xira, o Centro Equestre das Cachoeiras e o Centro Comunitário de Povos.
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