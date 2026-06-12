Escolas de Vila Franca de Xira participam em iniciativa ambiental da PSP

Cerca de mil alunos participaram nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente promovidas pela PSP de Vila Franca de Xira, no Jardim Constantino Palha. A iniciativa envolveu várias escolas e entidades parceiras em actividades de sensibilização ambiental.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP assinalou esta sexta-feira o Dia Mundial do Ambiente no Jardim Constantino Palha, em Vila Franca de Xira.

A iniciativa contou com a participação de uma dezena de escolas do concelho e cerca de mil alunos do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo.

O objectivo foi promover a educação ambiental, incentivar a racionalização dos recursos naturais, combater a pegada ecológica e sensibilizar a comunidade para o impacto e a urgência das alterações climáticas.

Os jogos e as actividades foram dinamizados por entidades como o Oceanário, a Fundação Benfica, a Valorsul, o Canil Municipal de Vila Franca de Xira, os Bombeiros de Vila Franca de Xira, o Centro Equestre das Cachoeiras e o Centro Comunitário de Povos.

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