uma parceria com o Jornal Expresso
13/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 13-06-2026

Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura

1 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
2 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
3 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
4 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
5 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
6 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
7 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
8 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
9 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
10 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
11 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
12 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
13 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
14 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
15 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
16 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
17 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
18 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
19 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
20 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
21 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
22 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
23 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
24 / 24
Hospital da Luz Ribatejo apresentou maquete na Feira Nacional da Agricultura
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Unidade de saúde prevista para Santarém pretende reforçar a resposta médica de proximidade a cerca de 450 mil habitantes da região.

A maquete do futuro Hospital da Luz Ribatejo foi pré-apresentada este sábado, 13 de Junho, no stand do município de Santarém na Feira Nacional da Agricultura, num momento institucional que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, e de Pedro Patrício, administrador executivo do futuro hospital.

A nova unidade, a abrir em 2026, é apresentada pela rede Hospital da Luz como um reforço dos serviços médicos de proximidade para cerca de 450 mil ribatejanos dos concelhos de Santarém, Ourém, Tomar, Abrantes, Torres Novas, Almeirim e Cartaxo, entre outros.

O projecto prevê a criação de 500 postos de trabalho e uma ligação privilegiada ao Hospital da Luz Lisboa, apresentado como o hospital privado mais avançado do país.

Segundo a informação divulgada, o Hospital da Luz Ribatejo terá internamento com 42 camas, bloco operatório com quatro salas cirúrgicas, um centro de imagiologia diferenciada com tecnologia de última geração, incluindo ressonância magnética, TAC, ecografia e mamografia, e 40 salas de consulta com uma vasta oferta de especialidades.

Entre as áreas clínicas previstas estão Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Pediatria, Ginecologia-Obstetrícia, Oncologia e Oftalmologia. A futura unidade terá ainda um Centro para a Saúde da Mulher, Centro de Oncologia, Centro de Medicina Dentária e parque de estacionamento com 300 lugares.

A apresentação da maquete decorreu no stand da Câmara Municipal de Santarém, no dia em que o stand da autarquia na Feira Nacional da Agricultura esteve dedicado à presença do Hospital da Luz Ribatejo.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região