Hospital da Luz Ribatejo aproxima-se dos visitantes da FNA com limonadas, fotografias e brindes

O Hospital da Luz Ribatejo marcou presença este sábado, 13 de Junho, na Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, com um conjunto de acções de activação de marca no stand do município, que durante o dia esteve dedicado à futura unidade hospitalar.

Entre as iniciativas dirigidas ao público estiveram uma banca de limonadas de pequenos frutos, um photobooth para registo fotográfico dos visitantes e uma roda da sorte com brindes exclusivos Hospital da Luz. A proposta passou por refrescar a visita à feira, criar momentos de interacção e deixar uma recordação associada ao novo hospital.

A presença na FNA26 teve também como objectivo perceber a adesão do público ao projecto e a expectativa dos visitantes em relação à abertura do Hospital da Luz Ribatejo, prevista para 2026.

As actividades decorreram no stand da Câmara Municipal de Santarém, no mesmo dia em que foi realizada a pré-apresentação da maquete do futuro hospital, com a presença de João Teixeira Leite, presidente da autarquia, e Pedro Patrício, administrador executivo da nova unidade.

Além das acções de animação e contacto directo com os visitantes, o Hospital da Luz Ribatejo procurou dar visibilidade à futura oferta clínica e ao papel que pretende assumir na prestação de cuidados médicos de proximidade na região.