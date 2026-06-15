Foto Galeria | 15-06-2026
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
Medalhas foram entregues a trabalhadores do município com 25 e 50 anos de serviço e a seis instituições.
O Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida recebeu no domingo, 14 de Junho, as comemorações dos 110 anos da elevação de Abrantes a cidade. A cerimónia ficou marcada pela distinção de seis instituições do concelho com a Medalha de Mérito Municipal. As celebrações oficiais incluíram o hastear das bandeiras, a entrega das Medalhas de Mérito Municipal e a homenagem aos trabalhadores da câmara municipal de Abrantes que completaram 25 anos de serviço e aos funcionários que se aposentaram este ano após uma carreira dedicada ao serviço público.
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