uma parceria com o Jornal Expresso
15/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 15-06-2026

Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito

1 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
2 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
3 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
4 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
5 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
6 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
7 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
8 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
9 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
10 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
11 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
12 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
13 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
14 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
15 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
16 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
17 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
18 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
19 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
20 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
21 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
22 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
23 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
24 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
25 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
26 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
27 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
28 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
29 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
30 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
31 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
32 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
33 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
34 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
35 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
36 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
37 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
38 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
39 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
40 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
41 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
42 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
43 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
44 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
45 / 45
Abrantes celebrou 110 anos com atribuição de Medalhas de Mérito
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Medalhas foram entregues a trabalhadores do município com 25 e 50 anos de serviço e a seis instituições.

O Museu de Arte Contemporânea Charters de Almeida recebeu no domingo, 14 de Junho, as comemorações dos 110 anos da elevação de Abrantes a cidade. A cerimónia ficou marcada pela distinção de seis instituições do concelho com a Medalha de Mérito Municipal. As celebrações oficiais incluíram o hastear das bandeiras, a entrega das Medalhas de Mérito Municipal e a homenagem aos trabalhadores da câmara municipal de Abrantes que completaram 25 anos de serviço e aos funcionários que se aposentaram este ano após uma carreira dedicada ao serviço público.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1774
    10-06-2026
    Capa Vale Tejo
    10-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região