Rio Maior organizou Gala Empresarial do concelho

A Câmara Municipal de Rio Maior levou a cabo, no dia 12 de Junho, na "Quinta do Talego" no Alto da Serra, a 3.ª Gala Empresarial do concelho de Rio Maior.

A Câmara Municipal de Rio Maior levou a cabo, no dia 12 de Junho, na "Quinta do Talego" no Alto da Serra, a 3.ª Gala Empresarial do concelho de Rio Maior.

Nesta gala, na Categoria de PME Líder foram distinguidas com o selo de reputação 31 empresas do concelho, e na Categoria de PME Excelência foram distinguidas 11 empresas.

Relativamente às outras categorias, cuja Comissão de Avaliação/Júri era composta por Rui Serrano, Presidente da Direcção do NERSANT, José Vale, Director de Empreendedorismo e Inovação do IAPMEI, Maria João Botelho, Coordenadora da Equipa Técnica da APRODER, Miguel Pacheco, Administrador da DESMOR, E.M., S.A. e Sérgio Cardoso, Director da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, foi atribuído no Empreendedorismo o prémio a Susana Nogueira da Clinifisio - Fisioterapia, Saúde e Bem-Estar, Lda, o prémio Startup do Ano à KÓFI - Bio4All de Anabela Seabra, o prémio Jovem Empresário foi para Henrique Henriques da Xismor - Centro de Radiologia de Rio Maior, Lda, o prémio Sustentabilidade Ambiental à Nobre Alimentação, Lda, prémio Mulher Empresária a Maria do Céu Franco, Administradora da Queen's Road - Trans, Lda, o prémio Empresa Exportadora foi para Sibelco Portuguesa, Lda, prémio Dinâmica Empresarial para António Fernando Neves - Electricidade, Estudos e Proj. Eléctricos, Lda, prémio Empresa Investidora para PANPOR - Produtos Alimentares, SA, e prémio Carreira Empresarial para Maria Rita Costa - Frioriver - Logística e Transportes, Lda.