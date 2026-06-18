uma parceria com o Jornal Expresso
18/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 18-06-2026

Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação

1 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
2 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
3 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
4 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
5 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
6 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
7 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
8 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
9 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
10 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
11 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
12 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
13 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
14 / 14
Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No dia 12 de junho de 2026, pelas 21h00, o Cineteatro Francisco Serrano acolheu o sarau “ACREDITAR”, uma iniciativa dinamizada pelo Clube Artes de Palco e integrada no Plano Cultural de Escola do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, com o tema Sussurros do Passado, Ecos no Futuro.

No dia 12 de junho de 2026, pelas 21h00, o Cineteatro Francisco Serrano acolheu o sarau “ACREDITAR”, uma iniciativa dinamizada pelo Clube Artes de Palco e integrada no Plano Cultural de Escola do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, com o tema Sussurros do Passado, Ecos no Futuro.
O evento destacou-se pela apresentação de um teatro musical, envolvendo a participação de alunos, professores e outros elementos da comunidade escolar. Através da música, da representação e da expressão artística, os participantes conduziram o público numa viagem entre as memórias do passado e os desafios do futuro, refletindo sobre a importância da identidade, da cultura e da esperança.
A iniciativa proporcionou um momento de partilha, criatividade e valorização das artes, reforçando os laços entre a escola e a comunidade local, num espetáculo marcado pelo entusiasmo e talento de todos os envolvidos.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1775
    17-06-2026
    Capa Vale Tejo
    17-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região