Sarau “ACREDITAR” reuniu comunidade escolar em Mação

No dia 12 de junho de 2026, pelas 21h00, o Cineteatro Francisco Serrano acolheu o sarau “ACREDITAR”, uma iniciativa dinamizada pelo Clube Artes de Palco e integrada no Plano Cultural de Escola do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, com o tema Sussurros do Passado, Ecos no Futuro.

No dia 12 de junho de 2026, pelas 21h00, o Cineteatro Francisco Serrano acolheu o sarau “ACREDITAR”, uma iniciativa dinamizada pelo Clube Artes de Palco e integrada no Plano Cultural de Escola do Agrupamento de Escolas Verde Horizonte, com o tema Sussurros do Passado, Ecos no Futuro.

O evento destacou-se pela apresentação de um teatro musical, envolvendo a participação de alunos, professores e outros elementos da comunidade escolar. Através da música, da representação e da expressão artística, os participantes conduziram o público numa viagem entre as memórias do passado e os desafios do futuro, refletindo sobre a importância da identidade, da cultura e da esperança.

A iniciativa proporcionou um momento de partilha, criatividade e valorização das artes, reforçando os laços entre a escola e a comunidade local, num espetáculo marcado pelo entusiasmo e talento de todos os envolvidos.