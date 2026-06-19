Foto Galeria | 19-06-2026
Centro Interativo das Tropas Paraquedistas vai nascer em Vila Nova da Barquinha
A assinatura da adenda ao protocolo para a criação do Centro Interativo das Tropas Paraquedistas, em Vila Nova da Barquinha, constituiu mais um passo para a concretização do projecto.
A assinatura da adenda ao protocolo para a criação do Centro Interativo das Tropas Paraquedistas, em Vila Nova da Barquinha, constituiu mais um passo para a concretização do projecto. No final da cerimónia, o Chefe do Estado-Maior do Exército, general Eduardo Mendes Ferrão, destacou o carácter pioneiro da iniciativa, revelou que outros municípios já seguem o exemplo e anunciou o regresso da actividade aérea a Tancos, com a chegada dos primeiros helicópteros prevista para Outubro.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1775
17-06-2026
Capa Vale Tejo
17-06-2026
Especiais de O MIRANTE
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região