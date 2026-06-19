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Cerificado sela compromisso entre Silvex e Nespresso na redução de carbono emitido

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A Silvex recebeu o Certificado de Carbono Evitado numa cerimónia que decorreu a 18 de junho nas instalações da empresa, em Benavente.

A Silvex recebeu o Certificado de Carbono Evitado numa cerimónia que decorreu a 18 de junho nas instalações da empresa, em Benavente. A iniciativa assinala um marco na evolução do saco da Nespresso utilizado para a recolha de cápsulas de café usadas em Portugal, cuja reformulação permitiu reduzir em 79,5% as emissões de CO₂ associadas ao seu fabrico.

O certificado reconhece o impacto ambiental positivo alcançado através da incorporação de plástico reciclado na produção do saco. O estudo que suporta esta avaliação foi desenvolvido pela Shiftify e verificado de forma independente pelo Bureau Veritas, concluindo que a atual solução gera menos 79,5% de emissões de dióxido de carbono quando comparada com a versão originalmente utilizada.

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