Silvex entrega Certificado de Carbono Evitado à Nespresso

A Silvex entregou à Nespresso o Certificado de Carbono Evitado numa cerimónia que decorreu a 18 de junho nas instalações da empresa, em Benavente. A iniciativa assinala um marco na evolução do saco utilizado para a recolha de cápsulas de café usadas em Portugal, cuja reformulação permitiu reduzir em 79,5% as emissões de CO₂ associadas ao seu fabrico.

O certificado reconhece o impacto ambiental positivo alcançado através da incorporação de plástico reciclado na produção do saco. O estudo que suporta esta avaliação foi desenvolvido pela Shiftify e verificado de forma independente pelo Bureau Veritas, concluindo que a atual solução gera menos 79,5% de emissões de dióxido de carbono quando comparada com a versão originalmente utilizada.