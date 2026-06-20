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Um festival de artes e cultura para aquecer o Verão em Santarém

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Um festival de artes e cultura para aquecer o Verão em Santarém
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Programação do Verão iN.Santarém volta a apresentar propostas para todos os gostos e faixas etárias, numa aposta do município para animar a cidade e o concelho. Santos populares, concertos de Dillaz e Deixem o Pimba em Paz, a estreia da Noite Branca e o Festival de Estátuas Vivas são algumas das propostas.

Começou com música e vai acabar com música o Verão iN.Santarém 2026 que vai durar até 20 de Setembro, com muitas propostas culturais que vão mexer com a cidade e o concelho durante a época estival. Concertos de Dillaz e Deixem o Pimba em Paz, a estreia da Noite Branca, o Festival de Estátuas Vivas e dezenas de iniciativas espalhadas por diversos espaços da cidade e freguesias marcam a edição deste ano, numa organização do município apresentada esta sexta-feira, 19 de Junho.
A inauguração do ensombramento decorativo da Rua Serpa Pinto foi acompanhada pelo grupo musical Sax & Tuba Friends, dando início a três meses de actividades culturais destinadas a todos os públicos.

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