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Centro Social Paroquial da Serra inaugura Espaço de Fisioterapia + Perto

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O Centro Social Paroquial da Serra, em Tomar, inaugurou no dia 19 de Junho o Espaço de Fisioterapia + Perto, uma nova valência dedicada à promoção da saúde e do bem-estar da população.

O Centro Social Paroquial da Serra, em Tomar, inaugurou no dia 19 de Junho o Espaço de Fisioterapia + Perto, uma nova valência dedicada à promoção da saúde e do bem-estar da população.

A cerimónia contou com a presença do presidente do Centro Social Paroquial da Serra, padre Rui Tereso, do presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, do presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes, do bispo da Diocese de Santarém, José Traquina, e do presidente da Junta de Freguesia da Serra, Mário Matos. Estiveram também presentes colaboradores, amigos e convidados que se associaram ao momento.

O Espaço de Fisioterapia + Perto nasce com a missão de prestar cuidados de fisioterapia com profissionalismo, dedicação e humanidade, procurando estar mais próximo das necessidades da comunidade.

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