Arraial solidário no ISLA Santarém

O ISLA Santarém celebrou no dia 23 de junho os santos populares no campus da instituição.

O ISLA Santarém celebrou no dia 23 de junho os santos populares no campus da instituição. A iniciativa no âmbito do projecto ISLA Voluntário juntou a festa popular à solidariedade, em que todo o valor angariado reverteu a favor do Centro de Bem-Estar Social de Vale de Figueira. O evento aberto à comunidade contou com música popular, quermesse, doçaria, manjericos e sardinhas no pão.

A organização sublinha que o objectivo é “celebrar a tradição e contribuir para quem mais precisa”, reforçando o papel do ISLA na dinamização social e cultural da cidade.