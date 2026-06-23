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Marco Aguiar Automóveis inaugura novas instalações e reforça aposta na Chamusca

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Marco Aguiar Automóveis inaugura novas instalações e reforça aposta na Chamusca
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A Marco Aguiar Automóveis inaugurou, no passado dia 19 de Junho, as suas novas instalações na ZAE Chamusca, Rua Arneiro de Baixo, lote 24, na Chamusca.

A Marco Aguiar Automóveis inaugurou, no passado dia 19 de Junho, as suas novas instalações na ZAE Chamusca, Rua Arneiro de Baixo, lote 24, na Chamusca. Para o proprietário, Marco Aguiar, este momento representa a concretização de um sonho de muitos anos e a realização de um projecto pensado ao detalhe, com o objectivo de trazer para a região um conceito diferenciador e serviços habitualmente encontrados apenas nos grandes centros urbanos.

Fundada em 2021, a empresa tem registado um crescimento contínuo, passando de dois para dez colaboradores, com a entrada prevista de mais um elemento. As novas instalações integram a venda de automóveis, a área de seguros e uma oficina de mecânica, reforçando a capacidade de resposta aos clientes. Marco Aguiar destaca ainda que o sucesso do projeto assenta na confiança construída ao longo dos anos, agradecendo à família, aos parceiros e, sobretudo, aos clientes, que considera fundamentais para o percurso e crescimento da empresa.

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