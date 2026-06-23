Moinho do Canto Residence reforça oferta turística de Rio Maior

Foi inaugurado no passado dia 22 de junho o alojamento Moinho do Canto Residente, situado na Rua dos Carvalhais, n.º 15, em Rio Maior.

Foi inaugurado no passado dia 22 de junho o alojamento Moinho do Canto Residente, situado na Rua dos Carvalhais, n.º 15, em Rio Maior. O espaço, propriedade de António João Barbosa e Rita Henriques, dispõe de 14 quartos com vista para a piscina exterior, todos com casa de banho privativa, além de pequeno-almoço continental, Wi-Fi gratuito e estacionamento privado gratuito.

A cerimónia contou com a presença de vários convidados, entre os quais o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, João Candoso, e o Presidente da Junta de Freguesia de Rio Maior, João Rebocho.

Num discurso emotivo, os proprietários agradeceram o apoio de todos os que contribuíram para a concretização do projeto, dirigindo uma palavra especial aos seus filhos, António Carlos Barbosa e Raquel Barbosa, bem como a todos os presentes que assinalaram este momento de grande significado para a família.