Festas de Almeirim com cartaz reforçado e animação até 28 de Junho

O programa decorre até dia 28 de Junho e mantém o espírito popular que caracteriza as festas de Almeirim, com folclore, marchas, dança, música, atletismo, picaria e tasquinhas.

Entre os espectáculos de maior visibilidade estão Bandidos do Cante, na quinta feira (25) às 22h30. Destaque ainda para o Tributo a Ivete Sangalo, na sexta feira, dia 26, às 22h00. Os Vizinhos, que encerram as festas no domingo, dia 28, às 22h30, marcam também a aposta deste ano numa programação mais forte, com nomes sonantes do panorama musical, o que não acontecia há uma década no âmbito de uma filosofia do anterior presidente de poupar dinheiro com festas.

As Almeirim Night Sessions, na Arena d’Almeirim, animam as madrugadas com DJs e entrada livre após as 24h00, nos dias 26 e 27 de Junho. A animação das madrugadas fica a cargo de DJ Kura na noite de 26 para 27; e DJ Diego Miranda na madrugada de 27 para 28 de Junho.