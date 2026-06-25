Biblioteca Municipal de Vila Nova da Barquinha passa a chamar-se oficialmente Carlos Matos Gomes

Cerimónia assinalou homenagem ao militar, escritor e Capitão de Abril natural do concelho e marcou a assinatura de um protocolo com a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, voltando a biblioteca da vila a reintegrar a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.

A Biblioteca Municipal de Vila Nova da Barquinha passou oficialmente a designar-se Biblioteca Municipal Carlos Matos Gomes, numa cerimónia realizada a 25 de Junho que homenageou o militar, escritor e Capitão de Abril natural do concelho.

A cerimónia contou com a presença da família de Carlos Matos Gomes, do presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, Manuel Mourato, e do director-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), Luís Filipe Santos. Durante a sessão foi assinado um protocolo de cooperação entre as duas entidades, reforçando a colaboração institucional e consolidando a integração da biblioteca na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.