Foto Galeria | 26-06-2026
B-Travel Entroncamento inaugurou novas instalações
A B-Travel Entroncamento inaugurou , a 25 de Junho, as novas instalações, localizadas na Rua António Lucas, n.º 35, Loja H, em frente ao Mercado Municipal do Entroncamento.
A B-Travel Entroncamento inaugurou , a 25 de Junho, as novas instalações, localizadas na Rua António Lucas, n.º 35, Loja H, em frente ao Mercado Municipal do Entroncamento. O novo espaço, mais moderno, funcional e acolhedor, marca uma nova etapa para a agência, reforçando a sua proximidade e acessibilidade junto da comunidade.
A cerimónia contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Hélder Gama, e do presidente da Junta de Freguesia de São João Baptista, Rui Bragança, além de muitos amigos, clientes e convidados que fizeram questão de se associar a este momento especial, celebrando o início de um novo capítulo para a B-Travel Entroncamento.
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