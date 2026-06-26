Começaram as festas de São Pedro e da Cidade de Alverca

A cidade de Alverca do Ribatejo volta a celebrar as Festas de São Pedro e da Cidade entre os dias 25 e 29 de Junho, com cinco dias de animação, música, tradição e actividades para todas as idades.

A festa foi inaugurada ao final da tarde desta quinta-feira, 25 de Junho, pelo presidente do município, Fernando Paulo Ferreira e o presidente da união de freguesias, Carlos Gonçalves.

O certame promete levar milhares de visitantes ao recinto festivo.

Além dos palcos onde vão decorrer os concertos o recinto conta com espaços de restauração, convívio e animação, mantendo viva uma das mais emblemáticas tradições da cidade de Alverca.