uma parceria com o Jornal Expresso
27/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 26-06-2026

Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa

1 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
2 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
3 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
4 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
5 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
6 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
7 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
8 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
9 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
10 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
11 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
12 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
13 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
14 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
15 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
16 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
17 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
18 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
19 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
20 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
21 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
22 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
23 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
24 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
25 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
26 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
27 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
28 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
29 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
30 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
31 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
32 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
33 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
34 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
35 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
36 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
37 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
38 / 38
Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Música, gastronomia, artesanato, desporto e celebrações religiosas voltam a marcar a Feira de S. Pedro e do Chocalho, que decorre entre 26 e 28 de junho, no Chouto. Considerada a mais antiga feira do concelho da Chamusca, o certame reúne a comunidade em torno das tradições da charneca, com um programa diversificado para todas as idades.

O Chouto recebe, entre os dias 26 e 28 de junho, mais uma edição da Feira de S. Pedro e do Chocalho, iniciativa organizada pelo Município da Chamusca em parceria com a União das Freguesias da Parreira e Chouto. O certame, considerado o mais antigo do concelho, volta a afirmar-se como um espaço de encontro, convívio e valorização das raízes culturais da região.
O cartaz musical apresenta Belito Campos na quinta-feira, dia 26, os Descendentes na sexta-feira, dia 27, e Augusto Canário, que sobe ao palco no sábado, dia 28, às 21h30, para encerrar a edição deste ano. A animação noturna prolonga-se na Tenda S. Pedro, com atuações dos DJs Hot Crazy Boy, na sexta-feira, e L_Barral, no sábado.
O domingo, último dia da feira, fica também marcado por diversas iniciativas desportivas, entre as quais o passeio de cicloturismo, o 40.º Grande Prémio de Atletismo da Feira de São Pedro e a tradicional Feira de Levante. A partir das 10h30 decorrem ainda atividades de promoção da saúde dinamizadas pela União das Freguesias da Parreira e Chouto, bem como encontros temáticos dedicados à economia, sociedade e cultura.
A componente religiosa assume especial destaque ao final da tarde de domingo, com a Missa Festiva, às 17h30, seguida da procissão em honra de São Pedro, acompanhada pela Banda Carregueirense Vitória.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região