Feira de S. Pedro e do Chocalho anima Chouto com três dias de tradição e festa

O Chouto recebe, entre os dias 26 e 28 de junho, mais uma edição da Feira de S. Pedro e do Chocalho, iniciativa organizada pelo Município da Chamusca em parceria com a União das Freguesias da Parreira e Chouto. O certame, considerado o mais antigo do concelho, volta a afirmar-se como um espaço de encontro, convívio e valorização das raízes culturais da região.

O cartaz musical apresenta Belito Campos na quinta-feira, dia 26, os Descendentes na sexta-feira, dia 27, e Augusto Canário, que sobe ao palco no sábado, dia 28, às 21h30, para encerrar a edição deste ano. A animação noturna prolonga-se na Tenda S. Pedro, com atuações dos DJs Hot Crazy Boy, na sexta-feira, e L_Barral, no sábado.

O domingo, último dia da feira, fica também marcado por diversas iniciativas desportivas, entre as quais o passeio de cicloturismo, o 40.º Grande Prémio de Atletismo da Feira de São Pedro e a tradicional Feira de Levante. A partir das 10h30 decorrem ainda atividades de promoção da saúde dinamizadas pela União das Freguesias da Parreira e Chouto, bem como encontros temáticos dedicados à economia, sociedade e cultura.

A componente religiosa assume especial destaque ao final da tarde de domingo, com a Missa Festiva, às 17h30, seguida da procissão em honra de São Pedro, acompanhada pela Banda Carregueirense Vitória.

