Foto Galeria | 26-06-2026
Lezíria do Tejo recebeu 16 autocarros eléctricos para a rede de transportes públicos
Os veículos vão posteriormente integrar a frota da nova empresa intermunicipal de transporte público rodoviário da Lezíria do Tejo, que deverá entrar em operação no próximo ano.
A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo apresentou esta sexta-feira, 26 de Junho, em Santarém, 16 autocarros eléctricos que vão entrar em circulação no seu território. Os veículos vão depois integrar a frota da nova empresa intermunicipal de transporte público rodoviário da Lezíria do Tejo, que deverá entrar em operação no próximo ano.
A apresentação das viaturas decorreu no Jardim da Liberdade e contou com a presença da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, da secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, e de autarcas de todos os concelhos da Lezíria do Tejo. O investimento, de perto de 9 milhões de euros, foi financiado em grande parte pela União Europeia.
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