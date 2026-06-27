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Benavente voltou a servir amizade com festa brava e sardinha assada

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Benavente voltou a servir amizade com festa brava e sardinha assada
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Entre campinos perfilados, cavalos, cabrestos e o cheiro da sardinha assada que mais pela noite toma conta da vila, o sábado da Festa da Amizade voltou a cruzar devoção, convívio popular e a cultura da região nas ruas de Benavente.

A 56.ª edição da Festa da Amizade - Sardinha Assada decorre no último fim-de-semana de Junho, em Benavente, com um programa que junta música, tasquinhas, largadas de toiros, animação popular e a distribuição gratuita de 5.000 quilos de sardinha, 10.000 pães e 5.000 litros de vinho.
Mas antes da noite da sardinha assada, o sábado foi marcado pelos momentos proporcionados pela Comissão da Picaria, com forte presença de campinos, cavaleiros amadores, atrelagens e jogos de cabrestos. Durante a manhã teve lugar o desfile pelas ruas da vila em direcção ao Calvário, num percurso que levou para o centro de Benavente uma das imagens mais reconhecíveis da lezíria ribatejana.
Depois do desfile, realizou-se a missa campal em memória dos campinos falecidos, celebrada com a presença de campinos e cavaleiros amadores perfilados no Recinto da Picaria. O momento antecedeu a homenagem ao campino António José da Cruz Gordo, figura ligada ao campo e ao maneio do gado, que recebeu o reconhecimento da comunidade perante familiares, convidados, campinos, cavaleiros amadores e autarcas.
A tarde foi preenchida com provas de condução de cabrestos e bois da guia, uma das iniciativas mais características da Picaria, onde se cruzam destreza, experiência e conhecimento do comportamento dos animais. O programa incluiu ainda a picaria à vara larga com dois toiros, o almoço dos campinos e cavaleiros amadores e a entrega de prémios das provas.
Ao final da tarde, a entrada e passagem de um toiro bravo pelas ruas de Benavente, acompanhado por campinos, cavaleiros amadores e um jogo de cabrestos, voltou a atrair atenções e a reforçar a dimensão taurina da festa.
Mais do que um cartaz de espectáculos ou uma festa gastronómica, a Sardinha Assada continua a ser uma celebração popular da identidade benaventense, onde a amizade se mistura com a cultura ribatejana, os campinos, os cavalos, os toiros e a partilha nas ruas.

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