Foto Galeria | 27-06-2026
Casas do Gótico promoveram open house no Cerco de São Lázaro
No dia 26 de junho as Casas do Gótico promoveram uma open house no empreendimento do Cerco de São Lázaro para os parceiros no negócio. A iniciativa contou com um welcome drink e uma visita guiada pelo arquitecto à obra em construção no centro histórico de Santarém.
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