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Casas do Gótico promoveram open house no Cerco de São Lázaro

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Rui Cruz

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No dia 26 de junho as Casas do Gótico promoveram uma open house no empreendimento do Cerco de São Lázaro para os parceiros no negócio. A iniciativa contou com um welcome drink e uma visita guiada pelo arquitecto à obra em construção no centro histórico de Santarém.

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