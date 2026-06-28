Vila Franca de Xira distingue cidadãos ilustres da cidade

Sessão solene do Dia da Cidade aconteceu na tarde deste domingo, 28 de Julho, no Clube Vilafranquense.

Vila Franca de Xira voltou a celebrar o dia de elevação a cidade na tarde deste domingo, 28 de Julho, distinguindo um conjunto de figuras, instituições e empresas que fazem a diferença no dia a dia da comunidade.

A iniciativa, organizada pela junta de freguesia, encheu o Clube Vilafranquense. Na edição deste ano as distinções individuais foram atribuídas a Catarina Madaleno, que recebeu o galardão de Mérito Ambiental; João Faria foi distinguido com o Mérito Associativo; Maria João Martins levou para casa o Mérito Cultural e Dina Isabel foi reconhecida com o Mérito Profissional.

No que toca à Tradição Local, o destaque foi para Vasco Pereira, enquanto Mário Real Nunes recebe a distinção de Mérito Comercial.

Já o prémio de Mérito Empresarial foi entregue ao Café Aracuá. No plano desportivo a atleta Leonor Carreira foi reconhecida.

No âmbito do apoio à comunidade Vila Franca de Xira distinguiu o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado da câmara municipal.

Num ano em que se assinalam os 50 anos da Constituição da República Portuguesa foram entregues galardões de Mérito Cívico aos antigos deputados vilafranquenses da Assembleia Constituinte de 1976: José Pedro Soares, Afonso Dias e Luís Covas.

O Mérito de Intervenção Democrática foi atribuído ao núcleo de Vila Franca de Xira da União dos Resistentes Antifascistas Portugueses.

É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.