Foto Galeria | 29-06-2026
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
A MatosCar inaugurou, no dia 26 de Junho, as suas novas instalações, localizadas na Avenida António Farinha Pereira n. 519, em Abrantes.
A MatosCar inaugurou, no dia 26 de Junho, as suas novas instalações, localizadas na Avenida António Farinha Pereira n. 519, em Abrantes.
A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, do administrador da empresa, Pedro Matos, bem como de amigos, clientes, colaboradores e convidados, que se associaram a este momento marcante para a empresa.
A inauguração simboliza mais um passo no crescimento da A MatosCar, reforçando o seu compromisso em prestar um serviço de qualidade e proximidade à comunidade.
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