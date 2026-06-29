A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes

A MatosCar inaugurou, no dia 26 de Junho, as suas novas instalações, localizadas na Avenida António Farinha Pereira n. 519, em Abrantes.

A MatosCar inaugurou, no dia 26 de Junho, as suas novas instalações, localizadas na Avenida António Farinha Pereira n. 519, em Abrantes.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, do administrador da empresa, Pedro Matos, bem como de amigos, clientes, colaboradores e convidados, que se associaram a este momento marcante para a empresa.

A inauguração simboliza mais um passo no crescimento da A MatosCar, reforçando o seu compromisso em prestar um serviço de qualidade e proximidade à comunidade.