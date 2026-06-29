uma parceria com o Jornal Expresso
29/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 29-06-2026

A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes

1 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
2 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
3 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
4 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
5 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
6 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
7 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
8 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
9 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
10 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
11 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
12 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
13 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
14 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
15 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
16 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
17 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
18 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
19 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
20 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
21 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
22 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
23 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
24 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
25 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
26 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
27 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
28 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
29 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
30 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
31 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
32 / 32
A MatosCar inaugura novas instalações em Abrantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A MatosCar inaugurou, no dia 26 de Junho, as suas novas instalações, localizadas na Avenida António Farinha Pereira n. 519, em Abrantes.

A MatosCar inaugurou, no dia 26 de Junho, as suas novas instalações, localizadas na Avenida António Farinha Pereira n. 519, em Abrantes.

A cerimónia contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, do administrador da empresa, Pedro Matos, bem como de amigos, clientes, colaboradores e convidados, que se associaram a este momento marcante para a empresa.

A inauguração simboliza mais um passo no crescimento da A MatosCar, reforçando o seu compromisso em prestar um serviço de qualidade e proximidade à comunidade.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região