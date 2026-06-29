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McDonald's de Tomar reabre com imagem renovada e horário alargado

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O restaurante McDonald's de Tomar reabriu ao público após uma profunda remodelação, apresentando uma imagem renovada e novas soluções para melhorar o atendimento.

O restaurante McDonald's de Tomar reabriu ao público após uma profunda remodelação, apresentando uma imagem renovada e novas soluções para melhorar o atendimento. A intervenção abrangeu todas as áreas do espaço, desde a sala e esplanada, agora mais modernas e acolhedoras, até às zonas de trabalho, tornando-as mais funcionais e confortáveis para as equipas.
Entre as principais novidades destaca-se o McDrive, que passa a contar com duas pistas de acesso e de tomada de pedido, um sistema Fast Forward com duas janelas de entrega e uma área exclusiva para pedidos de Delivery, permitindo maior rapidez e eficiência no serviço.
Outra alteração é o alargamento do horário de funcionamento. O restaurante passa a estar aberto todos os dias, das 08h00 às 04h00. Inaugurado em 2001, o espaço dispõe de 114 lugares na sala, 90 na esplanada e um parque de estacionamento com capacidade para 54 viaturas.

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