Póvoa do Conde em festa durante quatro dias

As Festas Populares da Póvoa do Conde regressaram nos dias 25, 26, 27 e 28 de Junho, com três dias de convívio, música e tradição. A quermesse abriu todos os dias e o recinto teve animação para todas as idades, com serviço de almoços, jantares e petiscos.

As Festas Populares da Póvoa do Conde regressaram nos As Festas Populares da Póvoa do Conde regressaram nos dias 25, 26, 27 e 28 de Junho, com quatro dias de convívio, música e tradição. A quermesse abriu todos os dias e o recinto teve animação para todas as idades, com serviço de almoços, jantares e petiscos. A iniciativa contou com o apoio de várias entidades e empresas locais, numa celebração que voltou a juntar a comunidade em torno da música popular e da boa mesa.



