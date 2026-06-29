Póvoa do Conde em festa durante três dias

As Festas Populares da Póvoa do Conde regressaram nos dias 28, 29 e 30 de Junho, com três dias de convívio, música e tradição. A quermesse abriu todos os dias e o recinto teve animação para todas as idades, com serviço de almoços, jantares e petiscos.

As Festas Populares da Póvoa do Conde regressaram nos dias 28, 29 e 30 de Junho, com três dias de convívio, música e tradição. A quermesse abriu todos os dias e o recinto teve animação para todas as idades, com serviço de almoços, jantares e petiscos. Na sexta-feira, a Banda Enigma deu o mote à festa, que continuou noite dentro com DJ Diogo M. No sábado houve baile com a banda Made In Music e, no domingo, a animação ficou a cargo das Alminhas Danadas e do Duo Daniel Matos. A iniciativa contou com o apoio de várias entidades e empresas locais, numa celebração que voltou a juntar a comunidade em torno da música popular e da boa mesa.



