uma parceria com o Jornal Expresso
30/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Foto Galeria | 30-06-2026

Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira

1 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
2 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
3 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
4 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
5 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
6 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
7 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
8 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
9 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
10 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
11 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
12 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
13 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
14 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
15 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
16 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
17 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
18 / 18
Executivo de Tomar no terreno para medir estragos e projectos na Sabacheira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O executivo municipal de Tomar esteve na Sabacheira para ver no terreno os estragos deixados pela tempestade Kristin e acompanhar projectos em curso.

O executivo municipal de Tomar esteve na Sabacheira para ver no terreno os estragos deixados pela tempestade Kristin e acompanhar projectos em curso. A reunião de câmara descentralizada, liderada por Tiago Carrão, passou pelo futuro relvado sintético do Grupo Desportivo e Recreativo da Sabacheira, pelo açude da ribeira, pela floresta de Monchite e por intervenções em estradas. Em cima da mesa estiveram também as potencialidades da Praia Fluvial da Mendacha e do Agroal.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região