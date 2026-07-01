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Tomar recebeu Gala do Desporto dos Templários para premiar personalidades do concelho

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Tomar recebeu Gala do Desporto dos Templários para premiar personalidades do concelho
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A 2ª Gala do Desporto contou com várias surpresas ao longo da noite e 33 premiados nas diversas categorias de reconhecimento. A cerimónia homenageou atletas, clubes, dirigentes, treinadores e todos os que fazem parte do desporto.

A Gala do Desporto dos Templários voltou a premiar atletas do concelho que se distinguiram pelos seus resultados desportivos durante a época 2025/2026, numa noite de homenagem a atletas, mas também aos clubes, treinadores, dirigentes e todos os que fazem parte do desporto. A cerimónia decorreu na noite de 30 de junho, no Vila Galé Tomar.

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