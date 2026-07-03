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Agrupamento de Escolas Templários entrega Certificados e Diplomas

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O Agrupamento de Escolas Templários, através do seu Centro Qualifica, realizou a 2 de Julho, a VIII Cerimónia de Entrega de Certificados e Diplomas, no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar.

O Agrupamento de Escolas Templários, através do seu Centro Qualifica, realizou a 2 de Julho, a VIII Cerimónia de Entrega de Certificados e Diplomas, no Auditório da Escola Secundária Jácome Ratton, em Tomar.
A cerimónia assinala um momento de reconhecimento e celebração do percurso, da dedicação e do mérito dos adultos que concluíram com sucesso os cursos EFA (Educação e Formação de Adultos), PLA (Português Língua de Acolhimento) e os processos RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências).

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