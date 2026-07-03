Grupo Lizauto apresentou, em primeira mão, o novo BYD DOLPHIN G DM-i

A 2 de Julho o Grupo Lizauto assinalou o lançamento nacional do novo BYD DOLPHIN G DM-i nas suas instalações de Leiria, sendo um dos primeiros concessionários em Portugal a apresentar este modelo inovador.

A 2 de Julho o Grupo Lizauto assinalou o lançamento nacional do novo BYD DOLPHIN G DM-i nas suas instalações de Leiria, sendo um dos primeiros concessionários em Portugal a apresentar este modelo inovador. Equipado com a exclusiva tecnologia Super Híbrida Plug-in da BYD e uma autonomia combinada superior a 1.000 km, o novo DOLPHIN G DM-i despertou grande interesse entre os participantes, que tiveram a oportunidade de o conhecer de perto. Além das instalações de Leiria, este modelo está também disponível no concessionário Grupo Lizauto em Santarém, reforçando a aposta do grupo em disponibilizar as mais recentes soluções de mobilidade aos seus clientes.