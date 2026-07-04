Foto Galeria | 04-07-2026
Blues no Mercado de Santarém para apresentar festival
A Associação Cultural do Vale de Santarém Identidade e Memória vai organizar a primeira edição do festival Jazz Blues, no próximo fim de semana. O evento foi apresentado este sábado em Santarém.
Na manhã de sábado, 4 de Julho, houve música no Mercado Municipal de Santarém. O pretexto foi a apresentação da primeira edição do festival Jazz Blues, que vai decorrer no Vale de Santarém, de 10 a 12 de Julho. A organização é da Associação Cultural do Vale de Santarém Identidade e Memória, cujo presidente, Manuel Sá, explicou as razões dessa aposta. Em nome da Câmara de Santarém falou Cláudia Coutinho e em palco estiveram os músicos José Manuel Rodrigues e Luís Godinho, muito aplaudidos pela plateia.
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