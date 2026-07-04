Calor encurtou desfile mas não travou o espírito do Colete Encarnado

Homenagem ao campino e o desfile deste sábado foram mais curtos por causa do calor, mas a festa fez-se como manda a tradição. Para domingo foi antecipada a largada de toiros e reforçados os pontos de água na cidade.

Mesmo com calor, cumpriu-se a tradição este sábado à tarde no Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira. A homenagem ao campino Francisco Honrado foi mais curta por causa das temperaturas elevadas e o desfile de campinos, cavaleiros, amazonas e tertúlias pelas ruas da cidade teve um percurso mais reduzido.

Mas Colete é Colete e as pessoas aproveitaram as sombras para estar nos momentos de espera; algumas preveniram-se com leques e garrafas de água.

Amanhã, a largada de toiros das 10h30 foi antecipada para as 10h00 por causa do calor e, em toda a cidade, foram reforçados os pontos de água. O Espetáculo pirotécnico de encerramento no Rio Tejo também foi cancelado devido ao risco de incêncio.

Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.