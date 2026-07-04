Foto Galeria | 04-07-2026
Serenata Monumental de Santarém voltou ao centro histórico
O Largo do Seminário, em Santarém, voltou a acolher a emblemática Serenata Monumental na noite de sexta-feira, dia 3 de Julho, pelas 21h30.
O Largo do Seminário, em Santarém, voltou a acolher a emblemática Serenata Monumental na noite de sexta-feira, dia 3 de Julho, pelas 21h30. Organizada pelo município de Santarém e pelo Centro Cultural Regional de Santarém (CCRS), o espetáculo foi apresentado por Vicente Batalha e contou com a participação do fadista Fernando Marques Ensemble e os grupos Campa Rasa e o grupo "Guitarra e Canto de Coimbra" do CCRS. A frente do placo encheu-se de entusiastas e admiradores da música que apoderou-se do largo.
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