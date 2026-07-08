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Festas do Almonda em Torres Novas já começaram no Jardim das Rosas

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As Festas do Almonda já começaram no Jardim das Rosas com cinco dias de música, animação e convívio no emblemático jardim da cidade.

As Festas do Almonda em Torres Novas já começaram e decorrem de 8 a 12 de Julho. As comemorações iniciaram-se na quarta-feira, 8 de Julho, Dia da Cidade, pelas
10h30 com o hastear da bandeira nos Paços do Concelho seguido de uma sessão solene comemorativa do 41º aniversário da elevação de Torres Novas a cidade, onde discursaram as forças políticas com representação na Assembleia Municipal de Torres Novas e o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques.

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