Festas do Almonda em Torres Novas já começaram no Jardim das Rosas

As Festas do Almonda em Torres Novas já começaram e decorrem de 8 a 12 de Julho. As comemorações iniciaram-se na quarta-feira, 8 de Julho, Dia da Cidade, pelas

10h30 com o hastear da bandeira nos Paços do Concelho seguido de uma sessão solene comemorativa do 41º aniversário da elevação de Torres Novas a cidade, onde discursaram as forças políticas com representação na Assembleia Municipal de Torres Novas e o Presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques.

