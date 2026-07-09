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Politécnico de Tomar recebeu jovens talentos do ensino profissional

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A iniciativa IPT Young Talent 2026 trouxe ao Politécnico de Tomar, no dia 8 de julho, as melhores Provas de Aptidão Profissional (PAP) onde jovens talentos apresentaram as suas ideias inovadoras.

O Politécnico de Tomar (IPT) realizou no dia 8 de julho, no campus de Tomar, a iniciativa IPT Young Talent 2026, um evento que teve como objetivo reconhecer o mérito dos jovens e aproximar o ensino profissional do ensino superior. Ao longo do dia foram apresentados os 19 melhores projetos de Aptidão Profissional desenvolvidos por estudantes do ensino profissional.

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