São João Baptista juntou quatro dias de festa no Carqueijal

Quatro dias de festa juntam as populações do Carqueijal, Cepos, Vendas do Rijo e Torrão. Os concertos começam mais tarde do que anuncia o cartaz, mas é assim que a terra gosta de celebrar.

As Festas de Carqueijal, em Honra de São João Baptista, começaram na sexta-feira, 10 de Julho, e prolongam-se até esta segunda-feira, 13 de Julho. A iniciativa é organizada pela Associação Cultural e Recreativa do Carqueijal e reúne habitantes do Carqueijal, Cepos, Vendas do Rijo e Torrão em quatro dias de música, convívio e gastronomia.